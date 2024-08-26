Нефть и газ. События новой недели и прогноз Morgan Stanley

∙ Morgan Stanley понизила прогноз мирового спроса на нефть в текущем году. Причины — замедление спроса со стороны Китая из-за перехода страны на электромобили и грузовики, работающие на СПГ. Аналитики Morgan Stanley ждут среднюю цену Brent на $80 за баррель. Предыдущий прогноз — $85 за баррель. Если руководствоваться техническим анализом, что 200-дневная скользящая средняя находится на уровне $82,74 за баррель — вокруг этого значения и происходят колебания нефти последние 200 дней.