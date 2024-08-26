Нефть и газ. События новой недели и прогноз Morgan Stanley

Котировки достигли 20-дневной скользящей средней ($79,19), но пройти выше пока не смогли. Индикатор RSI нарисовал бычью дивергенцию. Отскок произошел на неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало также оптимистичное выступление Джерома Пауэлла. Индекс доллара DXY продолжил спуск вниз, что позитивно для цен сырьевых товаров.
События, которые могут оказать влияние на котировки нефти:
28 августа — недельные данные Американского института нефти по запасам нефти в стране.
29 августа — публикация официальных данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
29 августа — ВВП США II-квартал.
30 августа — индексы потребительских настроений в США (август).
Новостной фон
∙ Очередной раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился безрезультатно. В воскресенье наблюдался рост напряженности между Израилем и ливанской «Хезболлой».
∙ Китайская Sinopec намерена сократить объемы переработки сырой нефти на 1,6% во второй половине 2024 года. Из этого следует, что импорт сырой нефти в страну может быть ограничен до конца года.
∙ Morgan Stanley понизила прогноз мирового спроса на нефть в текущем году. Причины — замедление спроса со стороны Китая из-за перехода страны на электромобили и грузовики, работающие на СПГ. Аналитики Morgan Stanley ждут среднюю цену Brent на $80 за баррель. Предыдущий прогноз — $85 за баррель. Если руководствоваться техническим анализом, что 200-дневная скользящая средняя находится на уровне $82,74 за баррель — вокруг этого значения и происходят колебания нефти последние 200 дней.
∙ Американские бурильщики сокращают количество нефтяных и газовых установок вторую неделю подряд.
∙ Греческое судно, подвергшееся атаке в Красном море, горит с пятницы.
∙ Ливия приостанавливает экспорт топлива из-за дефицита на внутреннем рынке.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже всех скользящих средних. Актив находится на развилке. Котировки могут отрисовать «Перевернутую голову и плечи» и возобновить рост. Но имеется и риск ухода в нижний блок консолидации. Определится с направлением движения актив, скорее всего, уже после экспирации текущего контракта (28 августа).
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