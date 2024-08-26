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Мошенники создают фейковые сайты в поддержку Дурова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В сети обнаружены мошеннические интернет-ресурсы якобы в поддержку сооснователя Telegram Павла Дурова, сообщили ТАСС аналитики компании F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями).

Источник: РИА "Новости"

Так, например, один из таких проектов копирует сайт криптовалюты Toncoin, и привязать к нему можно только сторонний, а не официальный кошелек. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании Евгения Егорова, хакеры могут использовать вредоносное ПО для быстрого и автоматизированного выведения средств с криптосчетов — так называемые криптодрейнеры.

«Держателям криптовалюты, в частности TON, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла или как-то использующих инфоповод. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — заявил Егоров.

«Уже 25 августа самые расторопные скамеры начали подгонять свои рекламные кампании мошеннических инвестпроектов под актуальный инфоповод», — добавил эксперт.

Что касается пользователей Telegram, то Егоров не исключил всплеска фишинговых атак с кражей учетных данных. Всплеск может произойти на фоне волнений о дальнейшей судьбе мессенджера. Роскачество уже предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram после задержания Дурова.