Мошенники создают фейковые сайты в поддержку Дурова

Так, например, один из таких проектов копирует сайт криптовалюты Toncoin, и привязать к нему можно только сторонний, а не официальный кошелек. По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании Евгения Егорова, хакеры могут использовать вредоносное ПО для быстрого и автоматизированного выведения средств с криптосчетов — так называемые криптодрейнеры.