Мишустин: программа модернизации ЖКХ до 2030 года потребует 4,5 трлн рублей

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Реализация комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года потребует 4,5 трлн рублей из различных источников. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Нужно скорее завершить подготовку комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года. Общий объем запланированных из всех источников средств — 4,5 трлн рублей», — рассказал премьер.
Мишустин отметил, что в ближайшие годы предстоит серьезно нарастить мощности коммунальной инфраструктуры. По его словам, эта задача крайне сложная, поскольку сейчас в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждаются в замене. «В рамках этих мероприятий должно быть обновлено более 150 тыс. километров сетей и не менее двух тыс. объектов водоснабжения, так, чтобы миллионы наших граждан получали качественные коммунальные услуги, чтобы в доме было тепло, и всегда была чистая вода — холодная и горячая», — подытожил глава правительства.