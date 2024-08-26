Мишустин: программа модернизации ЖКХ до 2030 года потребует 4,5 трлн рублей

Мишустин отметил, что в ближайшие годы предстоит серьезно нарастить мощности коммунальной инфраструктуры. По его словам, эта задача крайне сложная, поскольку сейчас в среднем более трети сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения нуждаются в замене. «В рамках этих мероприятий должно быть обновлено более 150 тыс. километров сетей и не менее двух тыс. объектов водоснабжения, так, чтобы миллионы наших граждан получали качественные коммунальные услуги, чтобы в доме было тепло, и всегда была чистая вода — холодная и горячая», — подытожил глава правительства.