Мишустин: больше 3 млн семей в РФ воспользовались льготными ипотеками

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Льготные ипотечные программы привлекли уже больше 3 млн российских семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Поддержка семей, особенно многодетных, — приоритет в работе правительства. Для того чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания — приобрести новую квартиру или дом, реализуем широкий комплекс мер. Прежде всего — льготное кредитование. Им воспользовались более 3 млн родителей с детьми», — сказал глава кабмина.
Как пояснил Мишустин, почти треть таких кредитов приходится на «Семейную ипотеку», это один из самых востребованных инструментов. Премьер обратил внимание, что все льготные ипотечные программы распространяются и на индивидуальные дома.
«Тем более, что их покупает все больше наших граждан. С 2021 объем таких кредитов вырос в два раза — почти до 310 тыс. займов [в прошлом году]», — указал он.
Глава кабмина также напомнил, что теперь возведение частных домов включено и в систему эскроу-счетов, что позволит защитить средства людей. Оплату застройщик получит лишь после того, как завершит все работы. «Это поможет привлекать только профессиональные организации. И станет дополнительной гарантией для семьи, чтобы создавать планы на будущее», — отметил он. Соответствующий закон уже подписан главой государства, вступит в силу в марте следующего года.
Выплата многодетным
Мишустин констатировал, что хорошим подспорьем для многодетных родителей является единовременная выплата в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. «Ее уже получили около 730 тыс. семей. Эту меру поддержки по поручению президента продлим до 2030 года», — проинформировал премьер.
Для жителей Дальнего Востока выплата была увеличена до 1 млн рублей. «Сначала в Приморском крае в рамках пилотного проекта. И совсем недавно расширили ее действие на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — рассказал глава кабмина.