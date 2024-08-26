Мишустин: больше 3 млн семей в РФ воспользовались льготными ипотеками

Глава кабмина также напомнил, что теперь возведение частных домов включено и в систему эскроу-счетов, что позволит защитить средства людей. Оплату застройщик получит лишь после того, как завершит все работы. «Это поможет привлекать только профессиональные организации. И станет дополнительной гарантией для семьи, чтобы создавать планы на будущее», — отметил он. Соответствующий закон уже подписан главой государства, вступит в силу в марте следующего года.