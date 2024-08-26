«М. Видео-Эльдорадо» в I полугодии увеличила убыток по МСФО на 82%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа «М. Видео-Эльдорадо», которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в первом полугодии 2024 года увеличила чистый убыток по МСФО на 82% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — до 8,5 млрд рублей, говорится в презентации компании.