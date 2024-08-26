Главные события финансовых рынков 26 августа — 1 сентября

В мире
На этой неделе и в США и ЕС выйдет статистика по ценовым индексам. Пока что в обоих регионах продолжается замедление роста цен на товары, но в услугах инфляция все еще остается заметно выше нормы в 2%.
По расчетам аналитиков Market Power на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 будет находиться в коридоре 5443−5699 пунктов.
В России
На этой неделе российские инвесторы ждут отчета по социально-экономическому положению за январь-июль, а также данных по безработице в июле. Аналитики Market Power прогнозируют, что улучшения ситуации с дефицитом кадров в РФ не ожидается, и есть риск дальнейшего перегрева рынка труда. А это очередной повод для ЦБ повысить ключевую ставку до 20% уже в сентябре.
Это значит, что инвесторам желательно отдать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), либо — «коротким» банковским депозитам.
Рубль
Ежемесячный налоговый период в разгаре, и пик его придется как раз на эту среду. Поэтому, начиная с середины недели российская валюта может быть излишне волатильной: по прогнозам аналитиков рубль может колебаться в коридоре: ₽88,3−94,3 за доллар.
Нефть
Поскольку Иран и Хезболла пока не наносят ответный удар по Израилю, в том числе потому что возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС относительно перемирия в Газе, котировки нефти Brent за неделю снизились на 3%, до $79 за баррель.
Аналитики Market Power сохраняют прогноз, что средняя цена нефти Brent в этом квартале составит $84 за баррель. А на этой неделе цена нефти на этой неделе может колебаться в коридоре $74,7−81,1 за баррель.
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