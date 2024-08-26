Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные события финансовых рынков 26 августа — 1 сентября

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

Источник: Агентство «Москва»

В мире

На этой неделе и в США и ЕС выйдет статистика по ценовым индексам. Пока что в обоих регионах продолжается замедление роста цен на товары, но в услугах инфляция все еще остается заметно выше нормы в 2%.

Тем временем Минтруд США пересчитал количество созданных рабочих мест за год (по март 2024 года), понизив показатель до 818 тыс. человек. Вполне вероятно, что это вынудит ФРС еще быстрее снижать ставку в Штатах.

По расчетам аналитиков Market Power на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 будет находиться в коридоре 5443−5699 пунктов.

В России

На этой неделе российские инвесторы ждут отчета по социально-экономическому положению за январь-июль, а также данных по безработице в июле. Аналитики Market Power прогнозируют, что улучшения ситуации с дефицитом кадров в РФ не ожидается, и есть риск дальнейшего перегрева рынка труда. А это очередной повод для ЦБ повысить ключевую ставку до 20% уже в сентябре.
Это значит, что инвесторам желательно отдать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), либо — «коротким» банковским депозитам.

Рубль

Ежемесячный налоговый период в разгаре, и пик его придется как раз на эту среду. Поэтому, начиная с середины недели российская валюта может быть излишне волатильной: по прогнозам аналитиков рубль может колебаться в коридоре: ₽88,3−94,3 за доллар.

Нефть

Поскольку Иран и Хезболла пока не наносят ответный удар по Израилю, в том числе потому что возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС относительно перемирия в Газе, котировки нефти Brent за неделю снизились на 3%, до $79 за баррель.

Аналитики Market Power сохраняют прогноз, что средняя цена нефти Brent в этом квартале составит $84 за баррель. А на этой неделе цена нефти на этой неделе может колебаться в коридоре $74,7−81,1 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»