Главные события финансовых рынков 26 августа — 1 сентября

На этой неделе российские инвесторы ждут отчета по социально-экономическому положению за январь-июль, а также данных по безработице в июле. Аналитики Market Power прогнозируют, что улучшения ситуации с дефицитом кадров в РФ не ожидается, и есть риск дальнейшего перегрева рынка труда. А это очередной повод для ЦБ повысить ключевую ставку до 20% уже в сентябре.

Это значит, что инвесторам желательно отдать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), либо — «коротким» банковским депозитам.