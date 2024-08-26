FT: крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на инфраструктуру, развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на ограничительные меры США по сдерживание технологического прогресса Китая. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, совокупные капитальные затраты Alibaba, Tencent и Baidu в первом полугодии составили 50 млрд юаней ($7 млрд) по сравнению с 23 млрд юаней ($3,23 млрд) за аналогичный период 2023 года. Согласно заявлению представителей технологических групп, «основное внимание уделялось покупке процессоров и инфраструктуре, связанной с обучением больших языковых моделей для ИИ», отмечается в публикации.
По данным Alibaba, доходы от продуктов, связанных с искусственным интеллектом, выросли более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Частично подобный скачок обусловлен инвестициями в китайские стартапы в области ИИ.
Как заявил ранее инвесторам генеральный директор Alibaba Эдди Ву, компания «продолжит инвестировать в исследования и разработки в капиталовложения в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рост облачного бизнеса, основанного на ИИ».
В то же время, как указывает FT, капитальные затраты Китая в крупных технологических отраслях пока значительно отстают от расходов американских компаний. Alphabet, Amazon, Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Microsoft потратили в первом полугодии $106 млрд, пообещав продолжить инвестиции в ближайшие месяцы.
Давление Вашингтона в области поставок микросхем
В октябре 2022 года власти США приняли комплекс мер, направленных на сдерживание технологического прогресса Китая путем ограничения поставок современных микросхем и связанного с ними оборудования. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорится, что установление более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников.
Как заявила корреспонденту ТАСС ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин, ограничительные меры американских властей на поставки в КНР некоторых видов новейших микросхем и оборудования для их производства нанесли вред экономике США, стимулировав развитие соответствующих китайских отраслей.