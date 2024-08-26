FT: крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ

В октябре 2022 года власти США приняли комплекс мер, направленных на сдерживание технологического прогресса Китая путем ограничения поставок современных микросхем и связанного с ними оборудования. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорится, что установление более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников.