Девелопер «А101» увеличил чистую прибыль в первом полугодии в четыре раза

МОСКВА, 26 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «А101» в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,8 раза — до 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
Полугодовая выручка застройщика выросла более чем в два раза и достигла 53 миллиардов рублей.
«Валовая прибыль также выросла более чем в два раза — до 32 миллиардов рублей, а рентабельность по валовой прибыли — на 9%, до 60%», — говорится в сообщении.
«А101» — один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Портфель текущих проектов группы составляет около 2,1 миллиона квадратных метров.