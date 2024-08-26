Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за второй квартал выросла на 61%

На прошлой неделе индекс Мосбиржи обновил минимум с июля 2023 года, опустившись ниже 2800 пунктов. Отрицательная динамика наблюдается с мая. При этом количество частных инвесторов на Мосбирже с начала года превысило 32 млн, сообщила директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Ежедневно, по ее словам, сделки на фондовом рынке биржи заключает свыше 1 млн человек.