Чистая прибыль КЛВЗ «Кристалл» по РСБУ в I полугодии выросла на 38,2%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2024 года выросла 38,2%, до 42,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении материнской компании.
Выручка КЛВЗ достигла 1,6 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Валовая прибыль выросла на 8,6%, до 426,2 млн рублей.
Суммарный объем отгрузок ликеро-водочных изделий (ЛВИ) и водок с «Кристалла» за I полугодие вырос на 6,4% — до 1015 тыс. декалитров (дал). При этом отгрузки ЛВИ составили 194 тыс. дал, увеличившись на 90,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время отгрузки водки сократились на 3,6% — до 821 тыс. дал.
Финансовые показатели материнской компании.
Выручка «Алкогольной группы Кристалл» («АГК», материнская компания КЛВЗ) по РСБУ за I полугодие составила 2,6 млн рублей, валовая прибыль — 1,58 млн рублей. Балансовая стоимость оборотных и внеоборотных активов «АГК» составила 9,153 млрд рублей.
«ПАО “АГК” как управляющая компания не является центром формирования выручки, прибыли и иных финансовых показателей группы. Основной объем доходов, расходов и налоговой нагрузки группы по-прежнему аккумулируется в показателях дочернего ООО “КЛВЗ Кристалл”. В годовой консолидированной отчетности ПАО “АГК” за 2024 год по МСФО будут учтены показатели “КЛВЗ Кристалл”, что сформирует чистую прибыль группы и, соответственно, базу для расчета дивидендов по итогам нынешнего года», — отметила финансовый директор «АГК» Екатерина Шакирова.
О дивидендах.
Согласно дивидендной политике, компания планирует выплату первых дивидендов акционерам в 2025 году в размере 50−80% от чистой прибыли по результатам предыдущего года. В течение 2024 года дивиденды не выплачиваются, вся прибыль компании реинвестируется в развитие бизнеса, напомнили в «АГК».
О компании
«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»). Основным акционером является основатель компании Павел Победкин.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай.
Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).
В конце февраля «АГК» провела IPO на Мосбирже. Цена размещения составила 9,5 рубля за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд рублей.