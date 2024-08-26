Чистая прибыль КЛВЗ «Кристалл» по РСБУ в I полугодии выросла на 38,2%

Суммарный объем отгрузок ликеро-водочных изделий (ЛВИ) и водок с «Кристалла» за I полугодие вырос на 6,4% — до 1015 тыс. декалитров (дал). При этом отгрузки ЛВИ составили 194 тыс. дал, увеличившись на 90,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время отгрузки водки сократились на 3,6% — до 821 тыс. дал.