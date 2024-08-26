Брокер высказался о появлении новых программ льготной ипотеки

«В этих программах есть политический и демографический аспекты. Здесь выбрали из двух зол. С одной стороны, Минфин ужесточает правила игры и вводит ограничения по льготным программам. С другой стороны, у Минстроя стоят задачи строительства больших объемов жилья, ввода нового жилья. Поэтому правильно точечно вводить подобные программы, которые будут адресными, в частности льготную ипотеку для сотрудников ВПК, учителей, научных сотрудников», — сказал он.