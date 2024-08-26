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Арбитражный суд удовлетворил иск Транснефти к Роснефти на 4,78 миллиарда рублей

Дело слушалось в закрытом режиме.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании «Транснефть» к «Роснефти» на 4,78 млрд рублей. Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает ТАСС.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда.

Агентство отмечает, что дело слушалось в закрытом режиме. Тяжба между компаниями длится с 2023 года.

В середине августа в арбитражном суде Крыма удовлетворили первые два иска предприятий республики о взыскании после нанесенного ущерба киевских властей. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в очереди еще более 20 дел.

Также ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Алексея Блиновского «Подари мечту» из-за отсутствия средств для финансирования судебных расходов.