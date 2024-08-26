Арбитражный суд удовлетворил иск Транснефти к Роснефти на 4,78 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании «Транснефть» к «Роснефти» на 4,78 млрд рублей. Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает ТАСС.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда.
Агентство отмечает, что дело слушалось в закрытом режиме. Тяжба между компаниями длится с 2023 года.
В середине августа в арбитражном суде Крыма удовлетворили первые два иска предприятий республики о взыскании после нанесенного ущерба киевских властей. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в очереди еще более 20 дел.
Также ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Алексея Блиновского «Подари мечту» из-за отсутствия средств для финансирования судебных расходов.