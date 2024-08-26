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Аи-95 на бирже подешевел почти на 2%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Стоимость бензина марки Аи-95 на биржевых торгах в понедельник уменьшилась почти на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Источник: Reuters

Цена бензина Аи-95 снизилась на 1,71%, до 71,993 тыс. рублей за тонну. До этого его стоимость не опускалась ниже 72 тыс. рублей за тонну с 15 июля.

Бензин Аи-92 подешевел на 1,25%, до 57,387 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,11%, до 61,702 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 2,79%, до 38,607 тыс. рублей за тонну.

При этом стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,12%, до 81,552 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут подорожал на 0,52%, до 29,562 тыс. рублей за тонну.