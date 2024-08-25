Юань пошел разными курсами

По оценке «Ъ», основанной на данных опроса брокеров, в пятницу объем торгов юанем с поставкой «завтра» превысил 166 млрд руб., что на треть выше показателя четверга, и это максимальный дневной показатель с 28 июня. Вместе с тем он все еще на 10−30% уступает пиковым значениям начала года. «Навес предложения в условиях имеющихся затруднений с платежами, ограничивающих спрос на валюту на Московской бирже, способен уронить курс на более низкие уровни», — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.