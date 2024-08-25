В Грузии возникли проблемы с получением переводов из РФ по «Золотой короне»

Как сообщает корреспондент ТАСС, возможность обналичивать денежные переводы «Золотой короны» пропала в мобильных приложениях банков TBC и «Кредо банка». Из списка доступных систем денежных переводов исчезла «Золотая корона». При этом, как сообщили корреспонденту ТАСС в банке TBC, компания работает над техническими неполадками, и получить денежные переводы можно наличными в филиалах банка в рабочие часы, то есть в понедельник.
Что касается «Банка Грузии», то в его мобильном приложении числится «Золотая корона», однако, при попытке получения денег появляется сообщение о том, что «перевод не может быть зачислен» и его следует получить наличными в пунктах выдачи. Оператор горячей линии банка сообщил корреспонденту ТАСС, что организация работает над устранением технических неполадок.
По воскресеньям в Грузии банки не работают, открыты лишь филиалы микрофинансовых организаций. В одной из крупнейших таких организаций — «Рико кредит» — корреспонденту ТАСС сообщили, что обналичивание переводов «Золотой короной» возможно.
В пятницу Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении порядка 400 физических и юридических лиц из России. Под санкции подпала компания «Центр финансовых технологий», которая разрабатывает программное обеспечение для различных платежных систем, в том числе, «Золотой короны». Пользователи в Грузии 24 августа заметили, что иконка «Золотой короны» пропала из приложения TBC банка, однако она оставалась в приложении «Кредо банка», откуда позже также исчезла.
Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, несмотря на заметное сокращение этого показателя в сравнении с 2023 и 2022 годами. По данным Нацбанка, в январе — июле 2024 года из РФ в Грузию было отправлено $367,3 млн, что составляет около 18% общего объема переводов в страну.