В Грузии возникли проблемы с получением переводов из РФ по «Золотой короне»

Что касается «Банка Грузии», то в его мобильном приложении числится «Золотая корона», однако, при попытке получения денег появляется сообщение о том, что «перевод не может быть зачислен» и его следует получить наличными в пунктах выдачи. Оператор горячей линии банка сообщил корреспонденту ТАСС, что организация работает над устранением технических неполадок.