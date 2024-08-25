Ставки по вкладам граждан растут в длину

Несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, банкиры не исключают и дальнейшего повышения процентов по ним. Так, по мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1−1,5 п. п. «Все будет зависеть от комментариев регулятора и экономических индикаторов. При появлении однозначных сигналов о скором снижении ключевой ставки доходность по коротким вкладам будет выше, чем на сроки от одного года», — говорит он. «Если ключевая ставка останется на текущем уровне, то можно ожидать точечные повышения в рамках спецпредложений в высокий сезон (на рынке депозитов это ноябрь—декабрь), но уровень ставок сильно не изменится», — считают в ВТБ.