Прибыль Sinopec по итогам полугодия выросла на 1,7%

За минувшее полугодие компания добыла 19,84 млрд куб. м газа и 140,5 млн баррелей нефти, что на 6% и 0,6% соответственно больше, чем в первой половине 2023 года. Во второй половине года китайский производитель намерен чуть снизить объемы добычи.