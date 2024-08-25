Каким будет курс рубля на неделе с 26 августа по 1 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.