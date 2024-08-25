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Каким будет курс рубля на неделе с 26 августа по 1 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Источник: Reuters

Волатильность курса рубля на прошедшей неделе оставалась повышенной в условиях сохранения фрагментации рынка.

Курс доллара США на межбанковском рынке в пятницу превышал уровень 91,5 ₽, что соответствует ослаблению рубля более чем на 3% по сравнению с официальным курсом Банка России, установленным в прошлую пятницу.

«Биржевой курс китайского юаня при этом снизился по итогам недели, что, вероятнее всего, является следствием санкций против Мосбиржи и фрагментации валютного рынка», — отметила эксперт.

На межбанковском рынке курс юаня, наоборот, вырос более чем на 3%, если ориентироваться на промежуточные итоги пятницы. Ослаблению рубля, вероятно, способствует усиление геополитических рисков.

Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов. Кроме того, на динамике курса рубля, вероятно, сказывается смягчение нормативов по репатрицации валютной выручки экспортеров. На следующей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период, и курс доллара США будет находиться в коридоре 90,5−92 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»