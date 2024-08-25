Каким будет курс рубля на неделе с 26 августа по 1 сентября 2024: прогноз эксперта

Волатильность курса рубля на прошедшей неделе оставалась повышенной в условиях сохранения фрагментации рынка.
Курс доллара США на межбанковском рынке в пятницу превышал уровень 91,5 ₽, что соответствует ослаблению рубля более чем на 3% по сравнению с официальным курсом Банка России, установленным в прошлую пятницу.
«Биржевой курс китайского юаня при этом снизился по итогам недели, что, вероятнее всего, является следствием санкций против Мосбиржи и фрагментации валютного рынка», — отметила эксперт.
На межбанковском рынке курс юаня, наоборот, вырос более чем на 3%, если ориентироваться на промежуточные итоги пятницы. Ослаблению рубля, вероятно, способствует усиление геополитических рисков.
Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов. Кроме того, на динамике курса рубля, вероятно, сказывается смягчение нормативов по репатрицации валютной выручки экспортеров. На следующей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период, и курс доллара США будет находиться в коридоре 90,5−92 рубля.
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