Курс криптовалюты Toncoin рухнул почти на 15% на фоне ареста Дурова

Блокчейн TON был разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен назывался GRAM (GRM).
После долгих судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выступила с заявлением о незаконном проведении ICO, а также признала токены Gram ценными бумагами. В итоге американский суд запретил выпуск криптовалюты.
12 мая 2020 года Павел Дуров заявил о прекращении работы над проектом. Однако через полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал пост о проекте TON на своей странице в Telegram и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что отношения к проекту не имеет.