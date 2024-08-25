Курс криптовалюты Toncoin рухнул почти на 15% на фоне ареста Дурова

12 мая 2020 года Павел Дуров заявил о прекращении работы над проектом. Однако через полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал пост о проекте TON на своей странице в Telegram и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что отношения к проекту не имеет.