«Газпром» обновил рекорд летних суточных поставок газа

«Газпром» с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа, напомнили в компании. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 15 раз (с учетом рекорда 23 августа).