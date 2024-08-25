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«Газпром» обновил рекорд летних суточных поставок газа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. «Газпром» 23 августа установил новый абсолютный рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Источник: Reuters

«Установлен новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Рекорд зафиксирован 23 августа и составил 701,8 млн куб. м газа», — сказано в распространенном сообщении.

«Газпром» с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа, напомнили в компании. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ России для этих месяцев был обновлен 15 раз (с учетом рекорда 23 августа).

При этом повышенный спрос на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах «Газпрома» традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища, сказано в сообщении.