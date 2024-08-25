ЕС ужесточает контроль над российским бизнесом

По данным Moody’s, в ЕС насчитывается 46 тыс. фирм, где доля российских владельцев превышает 40%. Наибольшее их количество сосредоточено в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.) и Германии (4,2 тыс.). Новые правила обязывают европейские банки отчитываться о всех операциях с такими компаниями и о переводах свыше €100 тыс. в третьи страны. ЕС также приводит критерии владения бизнесом в соответствие с американскими стандартами: санкции будут применяться, если доля российских собственников достигает 50%.