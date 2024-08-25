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Эксперт РАНХиГС Ляшок перечислил, кому из россиян положена доплата к пенсии

Некоторые категории российских пенсионеров имеют право на получение дополнительных выплат к пенсионным. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Источник: Freepik

По его словам, ежемесячно имеют право на получение дополнительных 2,7 тысяч рублей те пенсионеры, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме, а также родители и супруг пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, которые не имеют собственного основного источника дохода.

Он пояснил, что в 2024 году доплата составляет 2711,63 рублей — треть от размера фиксированной выплаты к страховой части пенсии. Эту сумму пенсионер может получать за каждого иждивенца, находящегося у него на попечении, но не более, чем за троих.

Ранее сообщалось, что России изменились правила выплаты накопительной части пенсии.