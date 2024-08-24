Запасы риса в Японии сократились до минимума за 25 лет на фоне роста спроса

По данным на конец июня — начало июля, уровень запасов в частном секторе составил 1,56 млн тонн, что на 410 тыс. тонн, или на 20% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Это минимум за последние 25 лет. В то же время спрос на рис за первую половину этого года вырос до 7,02 млн тонн, что на 110 тыс. тонн больше, чем в первой половине прошлого года.