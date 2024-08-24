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У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»

Один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах, которые повлияли на зачисление денежных переводов через российскую систему платежей «Золотая корона». С чем связан сбой, в банке не уточнили. Накануне, 23 августа, один из крупных разработчиков «Золотой короны» попал под санкции Минфина США.

Источник: Getty Images/Unsplash

О проблемах с зачислениями денежных переводов на карты грузинских банков через «Золотую корону» пользователи системы начали сообщать сегодня, 24 августа. Грузинский блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале рассказал, что проблемы возникли не только при переводах в Bank of Georgia. По его словам, TBC Bank вовсе убрал вкладку «Золотой короны» из своего приложения, а сервис Rico не выдает ранее отправленные платежи.

В разговоре с РБК представитель Bank of Georgia подтвердил, что денежные переводы осуществляются с задержкой. «Сегодня мы выявили проблему. Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сообщил сотрудник кредитной организации.

Вчера, 23 августа, США ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны». Самой платежной системы ограничения не коснулись. «Золотая корона» занимает лидирующее место по объему переводов в Грузию, Киргизию и Казахстан.