У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»

О проблемах с зачислениями денежных переводов на карты грузинских банков через «Золотую корону» пользователи системы начали сообщать сегодня, 24 августа. Грузинский блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале рассказал, что проблемы возникли не только при переводах в Bank of Georgia. По его словам, TBC Bank вовсе убрал вкладку «Золотой короны» из своего приложения, а сервис Rico не выдает ранее отправленные платежи.
В разговоре с РБК представитель Bank of Georgia подтвердил, что денежные переводы осуществляются с задержкой. «Сегодня мы выявили проблему. Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сообщил сотрудник кредитной организации.
Вчера, 23 августа, США ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны». Самой платежной системы ограничения не коснулись. «Золотая корона» занимает лидирующее место по объему переводов в Грузию, Киргизию и Казахстан.