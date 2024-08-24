У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»

В разговоре с РБК представитель Bank of Georgia подтвердил, что денежные переводы осуществляются с задержкой. «Сегодня мы выявили проблему. Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сообщил сотрудник кредитной организации.