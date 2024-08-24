Ставшая хитом китайская игра стала причиной роста продаж консолей PS5 в Китае

По заявлениям разработчиков, за первые три дня после релиза было продано более 10 млн копий игры на всех платформах. По всей видимости, успех игры подстегнул рост популярности консоли PlayStation 5 в Китае. Выбор консоли, возможно, связан с тем, что такое устройство обойдется дешевле игрового компьютера, к которому еще необходимо купить монитор и периферию.