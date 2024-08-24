Ставшая хитом китайская игра стала причиной роста продаж консолей PS5 в Китае

Игра практически сразу установила новый рекорд по пиковому онлайну в Steam среди одиночных сюжетных игр, достигнув более 2,4 млн игроков. При этом от общего рекорда китайский хит отделяет PUBG с 3,25 млн одновременных игроков.
По заявлениям разработчиков, за первые три дня после релиза было продано более 10 млн копий игры на всех платформах. По всей видимости, успех игры подстегнул рост популярности консоли PlayStation 5 в Китае. Выбор консоли, возможно, связан с тем, что такое устройство обойдется дешевле игрового компьютера, к которому еще необходимо купить монитор и периферию.
Black Myth: Wukong получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. В Steam игра собрала более 312 тыс. отзывов, из которых 96% положительные. На Metacritic средняя оценка игры составляет 8,1 балла от игроков и 81 балл от критиков. При этом некоторые критики остались недовольны проектом из-за «отсутствия разнообразия», требуя больше женских персонажей.
Black Myth: Wukong — это экшен-игра про царя обезьян, основанная на китайском мифологическом романе «Путешествие на Запад», разработанная китайской студией Game Science, которая вышла 20 августа на ПК и PlayStation 5.