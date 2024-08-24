Российские банки придумали, как повысить спрос на ипотеку в период высоких ставок

Такая схема выгодна как банкам, так и заемщикам, отметил эксперт. Финансовые организации сохраняют в активах кредиты с низкими рисками, а пользователи получают возможность рефинансировать ипотеку в упрощенном режиме.
С 22 августа такую опцию своим клиентам начал предлагать Альфа-банк. Не исключено, что скоро аналогичные предложения начнут появляться и в других российских банках, заключил Зварич.
По данным Центрального банка РФ, в июле объем выдачи ипотеки сократился практически вдвое: до 356 млрд рублей против 788 млрд рублей месяцем ранее.