Российские банки придумали, как повысить спрос на ипотеку в период высоких ставок

Российские банки начали предлагать клиентам оформить ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой. Таким образом кредитные организации надеются оживить спрос на продукт в период высоких ставок. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича.