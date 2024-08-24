Россиянам рассказали, какие автомобили дольше всего продаются на рынке

«Дольше всего продаются электромобили — в среднем за 92 дня. Такой долгий срок продажи эксперты связывают с невысокой популярностью машин на новых источниках энергии среди россиян. Чаще всего электрокары покупаются в России в качестве второго автомобиля», — говорится в сообщении.
Немного быстрее находят покупателей гибридные модели — в среднем за 84 дня. Ожидаемо быстрее всего на вторичке распродаются автомобили с бензиновыми и дизельными моторами — за 50 дней.
Ранее сообщалось, что в России на рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем автомобили этой модели находят нового владельца за 30 дней, при средней стоимости 770 тыс. рублей.
За Chevrolet Cruze следуют отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно. В топ-5 входят Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Их покупают в среднем чуть больше, чем за 32 дня.