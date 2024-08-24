Россиянам рассказали, какие автомобили дольше всего продаются на рынке

За Chevrolet Cruze следуют отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно. В топ-5 входят Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Их покупают в среднем чуть больше, чем за 32 дня.