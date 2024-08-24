Россиянам объяснили, как компенсируют неиспользованные отгулы при увольнении

Как предупреждает Меркулов, за нарушение сроков выплаты компенсации за неиспользованные отгулы и отпуск работодатель несет ответственность. Это может повлечь за собой штрафы и иные санкции, предусмотренные ТК РФ и КоАП РФ. Работник также вправе обратиться в суд для защиты своих прав, если компенсация не была выплачена в установленный срок.