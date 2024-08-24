Россиянам объяснили, как компенсируют неиспользованные отгулы при увольнении

Самый распространенный случай касается неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Согласно статье 127 ТК РФ, при увольнении работник имеет право на компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Работодатель обязан выплатить эту компенсацию в день увольнения вместе с другими полагающимися выплатами, такими как заработная плата за отработанный период и выходное пособие (если предусмотрено).
«Если работник не использовал предоставленные ему отгулы за переработку, к примеру, за сверхурочную работу, работу в выходные или праздники, то такие дни также подлежат компенсации», — утверждает эксперт.
Это связано с тем, что работнику предоставляется выбор: либо использовать отгул, либо получить денежную компенсацию. «В случае увольнения эти отгулы подлежат денежной компенсации на тех же основаниях, что и неиспользованный отпуск. Однако важно учитывать, что компенсация возможна, если соответствующее соглашение было оформлено письменно между работодателем и работником», — уточняет юрист.
Процедура компенсации неиспользованных отгулов при увольнении следующая:
- Расчет неиспользованных дней: работодатель обязан произвести расчет неиспользованных дней отпуска и отгулов на момент увольнения.
- Выплата компенсации: денежная компенсация должна быть выплачена в последний день работы сотрудника, что фиксируется в приказе об увольнении.
- Документальное оформление: в бухгалтерии работодателя должны быть оформлены соответствующие расчеты и выплачены суммы компенсации, что подтверждается документально.
Как предупреждает Меркулов, за нарушение сроков выплаты компенсации за неиспользованные отгулы и отпуск работодатель несет ответственность. Это может повлечь за собой штрафы и иные санкции, предусмотренные ТК РФ и КоАП РФ. Работник также вправе обратиться в суд для защиты своих прав, если компенсация не была выплачена в установленный срок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева