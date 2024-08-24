Новые выплаты с 1 сентября 2024 года в России

Выплата неистраченных остатков маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату в размере до десяти тысяч рублей неистраченных остатков маткапитала (Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ).
Лица, получившие ранее сертификат, в случае неполного распоряжения средствами маткапитала, теперь могут получить его остаток в виде единовременной выплаты, если он не превышает указанной выше суммы.
Согласно закону, правила направления средств маткапитала на получение выплаты, в том числе форма заявления, устанавливаются правительством РФ.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что выплата будет производиться автоматически всем, у кого есть остаток. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, воспользоваться данной возможностью смогут более 730 тысяч семей.
Выплаты к школе
В настоящее время в России на федеральном уровне не предусмотрено специальных выплат к новому учебному году. Вместе с тем меры поддержки семей с детьми школьного возраста есть на региональном уровне. Они отличаются в зависимости от конкретного субъекта РФ и статуса получателей.
Наиболее популярной является единовременная выплата к школе. Выделяемые региональными властями средства могут предназначаться, например, на покупку школьной формы или учебных принадлежностей.
Так, в Москве для многодетных малообеспеченных семей с детьми школьного возраста, а также для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, предусмотрена ежегодная выплата в размере 13 257 рублей на приобретение детской одежды для школы.
Аналогичные меры поддержки есть в Подмосковье (до десяти тысяч рублей на каждого ребенка). В Приморском крае возмещение затрат на покупку школьной и спортивной формы предусмотрено в размере не более пяти тысяч рублей в год на каждого ребенка.
В Санкт-Петербурге многодетные семьи с детьми школьного возраста могут рассчитывать на выплату к 1 сентября в размере десяти тысяч рублей независимо от среднедушевого дохода.
Власти Москвы также перечисляют ежегодную компенсационную выплату ко Дню знаний вне зависимости от среднедушевого дохода. На нее могут рассчитывать семьи с десятью и более детьми, если хотя бы один из них еще не достиг возраста 18 лет. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 39 767 рублей.
Важно учитывать, что в ряде регионов имеются ограничения по дате обращения за выплатой к 1 сентября.
Узнать об этих выплатах в конкретном субъекте РФ можно, позвонив в региональное отделение соцзащиты или зайдя на его сайт. Также можно посмотреть на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ.
Повышение пенсий
С 1 сентября увеличенная выплата ждет пенсионеров, уволившихся с работы в августе, а также лиц, которым в сентябре исполнится 80 лет.
В первом случае размер пенсии будет повышен с учетом пропущенной ранее индексации, но при условии, что новое трудоустройство произойдет не ранее октября.
Во втором случае фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости после 80 лет вырастет в два раза и составит в 2024 году 8134,88 рубля. То есть, после достижения пенсионером указанного возраста, он будет получать 16 269,76 рубля. При этом следует учитывать, что прибавка вводится со дня рождения человека, а первая повышенная выплата поступает в следующем после юбилея месяце. Повышение производится автоматически и никаких заявлений писать не требуется.
Важно учитывать, что надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости и не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы по достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается. Такая надбавка уже была произведена ранее.
Кроме того, в ряде субъектов РФ региональные власти установили для пенсионеров выплату к отмечаемому 1 октября Дню пожилого человека. Например, в Челябинске она составит 800 рублей. Начисление суммы могут произвести ранее указанной даты.
Оплата производственной травмы
Согласно вступившему в силу с 31 июля уточненному порядку, оплата лечения тяжелых производственных травм будет производиться сверх суммы, предусмотренной программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
Теперь финансирование диагностических, лечебных, физиотерапевтических процедур, а также покупки дорогих лекарств, назначенных пострадавшему врачебной комиссией, ложится на Соцфонд РФ.
Также вырастет сумма компенсации владельцам авто, которые они получили согласно медицинским показаниям из-за производственной травмы. Выплачиваемое ежегодно возмещение расходов на текущий ремонт машины и ГСМ увеличили с 835 рублей до 3220 рублей.
Кроме того, пострадавшим на производстве улучшили условия проезда поездами дальнего следования к месту лечения (реабилитации). Им предоставили возможность выбора купе, за исключением двухместных и повышенного комфорта.
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Елена Лесничая