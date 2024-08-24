Новые выплаты с 1 сентября 2024 года в России

Во втором случае фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости после 80 лет вырастет в два раза и составит в 2024 году 8134,88 рубля. То есть, после достижения пенсионером указанного возраста, он будет получать 16 269,76 рубля. При этом следует учитывать, что прибавка вводится со дня рождения человека, а первая повышенная выплата поступает в следующем после юбилея месяце. Повышение производится автоматически и никаких заявлений писать не требуется.