«Не верь одному рейтингу». Семь правил покупок на маркетплейсе

4. Сравнивайте цены. Одну и ту же вещь на разных маркетплейсах могут предлагать за разные деньги. Найти самое выгодное предложение помогают специальные сервисы. Однако слепо верить им не стоит: они могут спутать похожие товары и из-за этого выдать недостоверный результат. Например, толстовки с большим содержанием полиэстера будут стоить значительно дешевле изделий из хлопка, хотя по фотографии отличить одну вещь от другой очень сложно. Увидев где-то неожиданно выгодное предложение, надо тщательно проверить, тот ли это товар или его дешевый аналог более низкого качества.