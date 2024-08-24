«Не верь одному рейтингу». Семь правил покупок на маркетплейсе

Избежать ошибок при онлайн-шопинге на маркетплейсах и приобрести то, что действительно нужно, помогут семь рекомендаций, которыми с aif.ru поделилась основательница бренда женской одежды Mary Mary Мария Кокшарова. Если следовать им, то выбор покупки окажется более осознанным, а вероятность приобрести то, что что не подходит по цвету, размеру или фасону будет сведена к минимуму, утверждает она.
1. Оцените рейтинг продавца. На маркетплейсах продавцам присваивают рейтинг. Чем он выше, тем меньше вероятность испытать разочарование после покупки. На разных площадках принцип его построения отличается, могут учитывать качество продукции, актуальность карточек товара, ответы на отзывы и вопросы покупателей, скорость доставки, узнаваемость магазина и другие параметры.
2. Читайте отзывы о товаре. Особое внимание надо уделить негативным комментариям: это позволит понять, какие могут быть проблемы после покупки. Заодно оцените, как продавец отвечает на претензии и вопросы покупателей. Слишком большое число однотипных положительных отзывов и оценок может быть признаком накрутки. К товарам, которые продвигают таким способом, надо относиться особенно насторожено.
3. Оцените количество заказов товара. Популярные вещи могут быть более надежными — не зря же покупатели их выбирают чаще других. Если еще и с отзывами все в порядке, то, скорее всего, эту вещь можно спокойно заказать.
4. Сравнивайте цены. Одну и ту же вещь на разных маркетплейсах могут предлагать за разные деньги. Найти самое выгодное предложение помогают специальные сервисы. Однако слепо верить им не стоит: они могут спутать похожие товары и из-за этого выдать недостоверный результат. Например, толстовки с большим содержанием полиэстера будут стоить значительно дешевле изделий из хлопка, хотя по фотографии отличить одну вещь от другой очень сложно. Увидев где-то неожиданно выгодное предложение, надо тщательно проверить, тот ли это товар или его дешевый аналог более низкого качества.
5. Проверяйте характеристики товара. Вся важная информация о товаре должна быть в его описании, которое стоит изучить очень внимательно. К нему должны быть приложены сертификаты, информация об обязательной маркировке. Если они отсутствуют, можно запросить все сведения и документы у продавца. Честному торговцу скрывать нечего, в отличие от тех, кто предлагает контрафакт. Еще отсечь недобросовестных продавцов помогает галочка «оригинальный товар», которую можно поставить в поисковике маркетплейса.
6. Изучайте условия доставки и возврата. Не все маркетплейсы готовы бесплатно привести вещь для примерки, есть и другие нюансы, с которыми лучше разобраться заранее. Если возникают сомнения по размеру и цвету — стоит поделиться ими с продавцом, он поможет сориентироваться. Полезные сведения могут быть и в отзывах покупателей, которые уже приобрели ту же самую вещь.
Если надо сделать возврат, аккуратно сложите вещь и бережно упакуйте ее. От вас она вернется на склад и попадет к другому покупателю в том же виде, в каком была отправлена. Проверяйте все заказы в пункте выдачи — так будет проще оформить возврат, если прислали испорченную вещь или напутали что-то при комплектовании. Помните, что нижнее белье, майки, халаты, пижамы, термобелье и тому подобные предметы вернуть после покупки нельзя — запрещено по закону.
7. Ищите акции и скидки. Продавцы на маркетплейсах часто устраивают акции и предлагают хорошие скидки, так что есть смысл следить за специальными предложениями или подписаться на рассылки. Если понравившийся товар добавить в избранное, отслеживать изменение цены на него будет проще.