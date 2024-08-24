Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 сентября 2024 года

Также в турагентствах можно подобрать более подходящий по активности маршрут, например, тур по Кавказу с посещением Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края на 7 дней, 6 ночей — 72 тысячи рублей на одного взрослого, в стоимость входит трансфер, проживание, питание, экскурсии по ущельям, крепостям, водопадам и т. д. + стоимость перелета до г. Минеральные воды.