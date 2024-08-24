Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 сентября 2024 года

Наступление осени не отменяет возможности пляжного отдыха для россиян. Где и за какую цену можно набраться сил, рассказала доцент, завкафедрой маркетинга Университета «Синергия» Евгения Жукова.
Такой отдых имеет, по ее словам, преимущества: невыносимая жара спала, морская вода за лето прогрелась, но температура моря очень комфортная, основной наплыв отдыхающих значительно меньше, у шумных детей и молодежи начался учебный год.
Сколько стоит пляжный отдых для россиян (цена для 2 взрослых, 8 ночей, перелет из Москвы, проживание 3 звезды, без питания)?
Дешевле всего (до 150 тысяч рублей) отдохнуть можно в таких местах, как:
- Краснодарский край, +24 в сентябре (Сочи), 70−80 тыс. руб.;
- Грузия, +25, 90 тыс. руб. (перелет под запрос);
- Абхазия, +25, 90−110 тыс. руб., с питанием;
- Египет, +33, 140−145 тыс. руб., с питанием.
Отдых от 150 до 200 тысяч рублей будет стоить в ОАЭ, Вьетнаме, Таиланде, на Кипре и Шри-Ланке:
- ОАЭ, +39, 150−170 тыс. руб., с питанием;
- Вьетнам, +31, 160−170 тыс. руб., с питанием;
- Кипр, +31, 185−195 тыс. руб., с питанием;
- Таиланд, +31, 190 тыс. руб. (отель 5*, с питанием);
- Шри-Ланка, +30, 200 тыс. руб. (отель 5*).
За отдых в Марокко, Черногории, турецкой Анталье, Азербайджане и Греции нужно будет заплатить от 200 до 300 тысяч:
- Марокко, +27, 210−220 тыс. руб., с питанием;
- Черногория, +26, 220−230 тыс. руб.;
- Турция, +31 (Анталья), 265 тыс. руб. (отель 4*, с питанием);
- Азербайджан, +27, 270 тыс. руб., отель 5*;
- Греция, +27, 320 тыс. руб. (отель 4*, с питанием).
Наиболее дорогой отдых будет на Мальдивах и Кубе:
- Мальдивы, +30, 300−350 тыс. руб. (отель 4*, с питанием)
- Куба, +32, 400−420 тыс. руб. (отель 5*, с питанием)
При этом, Евгения Жукова напоминает, что отдыхать можно не только на пляже. Так, популярность у россиян продолжает набирать туризм по России и ближнему зарубежью (цена для 2 взрослых, 8 ночей, перелет из Москвы, проживание 3 звезды, без питания):
- Казань, +16, 40−45 тыс. руб., с питанием;
- Дагестан, +24, 60−70 тыс. руб.;
- Беларусь, +17, 60−70 тыс. руб.;
- Ставропольский край, +24, 65−75 тыс. руб.;
- Калининград, +17, 65−75 тыс. руб.;
- Армения, +26, 80−85 тыс. руб.;
- Узбекистан, +28, 110 тыс. руб., с питанием;
- Северная Осетия, +23, 115 тыс. руб. (отель 4*, с питанием);
- Алтай, +19, 125 тыс. руб. (отель 4*, с питанием);
- Турция, +24 (Стамбул), 115−125 тыс. руб.
Также в турагентствах можно подобрать более подходящий по активности маршрут, например, тур по Кавказу с посещением Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края на 7 дней, 6 ночей — 72 тысячи рублей на одного взрослого, в стоимость входит трансфер, проживание, питание, экскурсии по ущельям, крепостям, водопадам
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева