ИКАР ожидает падение производства сахара в РФ почти на 10%

«Есть прогнозы по производству сахара. Пока сложно сказать, но около 6,1 млн тонн, это гораздо меньше, чем в прошлом году», — сказал он, уточнив, что в 2023 году было произведено 6,8 млн тонн сахара.
Причиной низкой урожайности свеклы на юге страны является жаркая и засушливая погода, пояснил эксперт. «Смотрим на ситуацию: на юге [России] низкая урожайность сахарной свеклы. Поволжье пока не приступали к уборке, поэтому там до конца еще не понятно», — отметил собеседник агентства.
Падение производства сахара по итогам урожая 2024 года не скажется на внутреннем рынке благодаря накопленным запасам. «У нас потребность меньше внутренняя. В прошлом году мы не знали, куда сахар девать. Поэтому сахара хватит, у нас переходящие запасы большие», — добавил гендиректор ИКАР.
Ранее со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина сообщалось, что нынешние оптовые цены производителей на сахар на внутреннем рынке в России соответствуют уровню 2023 года и находятся ниже расчетных значений, учитывающих затраты на хранение и финансирование, а также инфляцию.
По данным Минсельхоза РФ, с 2014 года сбор зерновых в России увеличился с 92,4 млн до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — с 39,3 млн тонн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза.