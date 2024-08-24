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ИКАР ожидает падение производства сахара в РФ почти на 10%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Производство сахара в России по итогам сбора урожая сахарной свеклы может упасть почти на 10%, до порядка 6,1 млн тонн в сравнении с предыдущим сезоном. Причиной станет низкая урожайность сельхозкультуры на юге России, где сохраняется жаркая и засушливая погода, сообщил ТАСС генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Источник: РИА "Новости"

«Есть прогнозы по производству сахара. Пока сложно сказать, но около 6,1 млн тонн, это гораздо меньше, чем в прошлом году», — сказал он, уточнив, что в 2023 году было произведено 6,8 млн тонн сахара.

Причиной низкой урожайности свеклы на юге страны является жаркая и засушливая погода, пояснил эксперт. «Смотрим на ситуацию: на юге [России] низкая урожайность сахарной свеклы. Поволжье пока не приступали к уборке, поэтому там до конца еще не понятно», — отметил собеседник агентства.

Падение производства сахара по итогам урожая 2024 года не скажется на внутреннем рынке благодаря накопленным запасам. «У нас потребность меньше внутренняя. В прошлом году мы не знали, куда сахар девать. Поэтому сахара хватит, у нас переходящие запасы большие», — добавил гендиректор ИКАР.

Ранее со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина сообщалось, что нынешние оптовые цены производителей на сахар на внутреннем рынке в России соответствуют уровню 2023 года и находятся ниже расчетных значений, учитывающих затраты на хранение и финансирование, а также инфляцию.

По данным Минсельхоза РФ, с 2014 года сбор зерновых в России увеличился с 92,4 млн до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — с 39,3 млн тонн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза.