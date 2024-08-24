Эксперт ждет всплеска трафика в торговых центрах России накануне 1 сентября

Он напомнил, что конец лета и начало сентября — один из трех пиковых периодов с точки зрения спроса и посещаемости торговых центров, как и время перед предновогодними праздникам и 8 Марта. «При сохранении наблюдаемых тенденций можно ожидать рост активности потребителей. В сравнении с показателями аналогичной недели июля текущего года рост составит в среднем до 15−16%», — считает Васильев.
По его словам, в последние годы посещаемость торговых центров в течение двух последних недель августа превышает средние летние значения на 6−10% в зависимости от региона, относительно июля показатель выше на 9−12%.
Что касается недели перед школой, то трафик в торговых центрах, как правило, на 11−12% выше результата среднестатистической недели в летний сезон, а в сравнении с июлем прирост составляет 13−16%.
При этом относительно прошлогодних значений трафик в торговых центрах или вырастет, или останется на том же уровне, уверен Васильев.