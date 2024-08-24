Эксперт ждет всплеска трафика в торговых центрах России накануне 1 сентября

Он напомнил, что конец лета и начало сентября — один из трех пиковых периодов с точки зрения спроса и посещаемости торговых центров, как и время перед предновогодними праздникам и 8 Марта. «При сохранении наблюдаемых тенденций можно ожидать рост активности потребителей. В сравнении с показателями аналогичной недели июля текущего года рост составит в среднем до 15−16%», — считает Васильев.