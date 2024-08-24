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Эксперт рассказала, что будет с ценами на стройматериалы в сентябре

Цемент, песок, бетон, доставка стройматериалов в 2024 году подорожали на 30−40% по сравнению с 2023 годом. Соответственно, цена на жилье и оказание услуг строительства и ремонта «под ключ» тоже идет вверх. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова.

Источник: AP 2023

Традиционно время строительства — это весенне-летний период (начало мая-конец сентября). Как правило, стройматериалы в это время дорожают. Самые высокие расценки на строительство — в Москве и Московской области.

К примеру, возьмем строительство индивидуальных домов, популярное сегодня в силу поддержки государства и возможности взять ипотеку под строительство.

Отделочные материалы для строительства домов в сентябре подорожают, ведь это — последний теплый и благоприятный месяц для строительства, особенно облицовки фасадов.

«Логично, что россияне торопятся доделать строительство и ремонт в этом году в связи общим ростом цен на электроэнергию, продовольственные и непродовольственные товары в результате геополитической ситуации и возникших внешних логистических проблем», — говорит Татьяна Суворова.

По оценкам эксперта, примерно на 10 процентов в сентябре по сравнению с июнем подорожают материалы для внешней отделки и строительства: кирпич, деревянная вагонка, брус, имитация бруса, пластиковые окна.

В мае 2024 года по сравнению с 2023 годом подорожали популярные минеральные утеплители типа KNAUF на 60%, утеплители из монтажной ваты и аэрозольные утеплители примерно на 40%. А в сентябре, как ожидается, цены вырастут на 13−15%.

В течение 6 месяцев идет активный рост цен на кабели из цветного металла — на 30%, в сентябре такие кабели для инженерных сетей могут подорожать еще на 20%; трубы из полимеров для канализации — на 15%.

Сентябрьские цены на кровельные материалы вырастут на 10−15%, кроме металлочерепицы, поскольку дорогому материалу потребители предпочитают более дешевые: битумные рулонные материалы, полимерные мембраны, кровли из профлиста и системы плоских крыш.

На металлочерепицу цена останется на уровне начала теплого сезона 2024 года, считает эксперт. Будут расти в цене ландшафтные работы по индивидуальному заказу, которые всегда были достаточно дорогими.

По мнению Суворовой, стоимость внутренней отделки тоже ударит по карману потребителей. Подорожание прогнозируется на 10−20% в сентябре на натяжные потолки, полы (ламинат и паркет), пенные и аэрозольные материалы, растворители, очистители, монтажную пену.

Жидкие гвозди, особенно импортные, уже подорожали в 2 раза по сравнению с прошлым годом, и могут вырасти в цене еще на 10%.

Эксперт рекомендует внимательно смотреть каталоги строительных гипермаркетов и сравнивать цены. Также Татьяна Суворова советует отдавать предпочтение отечественным строительным материалам, стоимость которых может быть ниже, а качество не уступать привычным импортным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева