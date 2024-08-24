Джером Пауэлл подготовил почву для сокращения ставки ФРС в сентябре

Господин Пауэлл в Джексон-Хоул был более осторожным в оценках и настаивал на «мягкой посадке», указывая, что в целом американская экономика продолжает расти уверенными темпами. Впрочем, некоторое сжатие деловой активности уже отражено в значениях опережающих индикаторов. В августе, по предварительным данным, глубже в минус ушел индекс PMI: в обрабатывающей промышленности он составил 48 пунктов после 49,5 пункта месяцем ранее (показатели выше отметки 50 пунктов свидетельствуют о росте активности, ниже — о ее снижении). Индикатор выпуска в промышленном производстве резко снизился до минимума за 14 месяцев, до 47,8 пункта после 50,5 пункта в июле. До заседания в сентябре будет опубликована новая порция данных о динамике экономики США в августе — впрочем, основные тенденции устойчивы, и августовская статистика, по всей видимости, их только подтвердит.