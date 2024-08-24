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Джером Пауэлл подготовил почву для сокращения ставки ФРС в сентябре

Федеральная резервная система (ФРС) США считает, что пришло время начать смягчать денежно-кредитную политику, объявил глава регулятора Джером Пауэлл на ежегодной конференции в американском Джексон-Хоул. Его выступление представляло собой подробное обоснование того, почему регулятор готов приступить к снижению ставок уже в сентябре. Впрочем, главная интрига в Джексон-Хоул не разрешилась: четкого сигнала о том, насколько заметным будет снижение ставки, дано не было. Между тем, если действия регулятора в сентябре окажутся решительными, это будет косвенным свидетельством того, что напугавшая рынки и вызвавшая разговоры о рецессии проблема роста безработицы признана ФРС серьезной.

Источник: AP 2023

Время для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) настало, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоул — ключевом экономическом мероприятии, которое ежегодно проводится при поддержке американского Центробанка. Напомним, с июля 2023 года ставка в США находится на максимальном за 23 года уровне 5,25−5,5% годовых. Следующее заседание ФРС пройдет 17—18 сентября.

Выступление господина Пауэлла на симпозиуме содержало экскурс в историю борьбы регулятора с разгоном инфляции в США после пандемии и фактически фиксировало победу над ним. Впервые глава ФРС заявил о том, что уверен в устойчивости движения инфляции к целевому показателю в 2%. Джером Пауэлл пояснил, что добиться замедления роста цен удалось благодаря сдерживанию спроса в экономике США и закреплению инфляционных ожиданий. Сейчас риски роста инфляции, по его оценке, снизились.

Отметим, что аналитики Capital Economics ждут достижения таргета в 2% в начале 2025 года. В июле инфляция в США замедлилась до 2,9% — это минимум с марта 2021 года. В июне показатель составлял 3% — то есть речь идет о снижении. Без учета стоимости продуктов и энергоносителей потребительские цены в июле выросли год к году на минимальные с апреля 2021-го 3,2%.

О том, что регулятор в сентябре может приступить к смягчению ДКП, свидетельствовал опубликованный на этой неделе протокол заседания ФРС 30—31 июля. На нем большинство членов руководства регулятора признало снижение ставки в сентябре уместным, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям. Нынешний же ее уровень многие участники заседания назвали ограничительным, а его сохранение — причиной дальнейшего замедления экономической активности.

Господин Пауэлл в Джексон-Хоул был более осторожным в оценках и настаивал на «мягкой посадке», указывая, что в целом американская экономика продолжает расти уверенными темпами. Впрочем, некоторое сжатие деловой активности уже отражено в значениях опережающих индикаторов. В августе, по предварительным данным, глубже в минус ушел индекс PMI: в обрабатывающей промышленности он составил 48 пунктов после 49,5 пункта месяцем ранее (показатели выше отметки 50 пунктов свидетельствуют о росте активности, ниже — о ее снижении). Индикатор выпуска в промышленном производстве резко снизился до минимума за 14 месяцев, до 47,8 пункта после 50,5 пункта в июле. До заседания в сентябре будет опубликована новая порция данных о динамике экономики США в августе — впрочем, основные тенденции устойчивы, и августовская статистика, по всей видимости, их только подтвердит.

Выступая в Джексон-Хоул, Джером Пауэлл отметил, что ФРС не стремится к дальнейшему охлаждению на рынке труда и не приветствует его. По его словам, регулятор сделает все возможное для того, чтобы в процессе дальнейшего движения к инфляционным целям поддерживать занятость.

Напомним, в официальном заявлении после заседания в июле регулятор впервые отметил, что внимательно следит за достижением обеих своих целей (ценовой стабильности и полной занятости). Ранее речь шла исключительно об инфляционных рисках (см. «Ъ» от 1 августа). Но в июле безработица достигла максимальных почти за три года 4,3%. В августе были пересмотрены данные о росте числа рабочих мест с апреля 2023-го по март 2024 года — за этот период в США появилось 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее. Такая статистика тогда вызвала краткосрочные волнения на рынках и рассуждения о рисках рецессии в США.

О том, признан ли заметный рост безработицы проблемой, будет косвенно свидетельствовать шаг снижения ставки. Пока аналитики говорят о том, что наиболее вероятно снижение на 25 базисных пунктов (б. п.) — при этом сценарий, в котором сокращение составит 50 б. п., также не исключается. Фактически это главная интрига, которая остается перед сентябрьским заседанием ФРС, и в Джексон-Хоул она не разрешилась. Джером Пауэлл лишь подчеркнул, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных. Отметим, что после речи главы ФРС аналитики по-прежнему ждут снижения ключевой ставки на 100 пунктов до конца года.