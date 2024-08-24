Белый дом вводит обязательное досудебное обжалование отказов в разрешениях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2229-р от 17 августа 2024 года, содержащее список из 202 видов разрешений, отказ в выдаче которых может быть обжалован в досудебном порядке через сайт «Госуслуги». Согласно документу, с 1 сентября 2024 года этот механизм станет обязательным для 194 видов услуг, с 31 декабря 2024 года — еще для восьми. Сам по себе механизм досудебного обжалования в контрольно-надзорной сфере используется с 1 июля 2021 года. В августе 2023-го в рамках эксперимента его распространили на выдачу разрешений — на «Госуслугах» был запущен соответствующий сервис (см. «Ъ» от 31 июля 2023 года). В декабре 2023-го был подписан закон о досудебном обжаловании решений и действий разрешительных органов.