Белый дом вводит обязательное досудебное обжалование отказов в разрешениях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2229-р от 17 августа 2024 года, содержащее список из 202 видов разрешений, отказ в выдаче которых может быть обжалован в досудебном порядке через сайт «Госуслуги». Согласно документу, с 1 сентября 2024 года этот механизм станет обязательным для 194 видов услуг, с 31 декабря 2024 года — еще для восьми. Сам по себе механизм досудебного обжалования в контрольно-надзорной сфере используется с 1 июля 2021 года. В августе 2023-го в рамках эксперимента его распространили на выдачу разрешений — на «Госуслугах» был запущен соответствующий сервис (см. «Ъ» от 31 июля 2023 года). В декабре 2023-го был подписан закон о досудебном обжаловании решений и действий разрешительных органов.
В список вошли наиболее востребованные у заявителей виды разрешительной деятельности, отмечают в пресс-службе Белого дома.
В досудебном порядке можно обжаловать отказ в выдаче разрешения на ввоз медицинских изделий, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, получении лицензий для пользования недрами, розничной продажи алкоголя и др.
Всего на «Госуслуги» выведено получение 432 видов разрешений, но процедура обжалования оставлена на усмотрение заявителя — он может сразу обратиться в суд, а может подать сначала жалобу через сервис на портале. В отношении услуг, не вошедших в нынешний перечень, досудебное обжалование станет обязательным с 1 января 2028 года.
Напомним, что ранее Минэкономики подготовило проект постановления правительства и о создании единой системы рассмотрения жалоб в сфере разрешительной деятельности в досудебном порядке (см. «Ъ» от 27 февраля). Документ предусматривает, что досудебный порядок станет обязательным и регламентированным. Отметим, что обратная связь от бизнеса по каналу «досудебки» важна властям, так как призвана ускорить процесс донастройки разрешительной деятельности. Кроме того, по словам зампредседателя правительства—руководителя аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, сервис кратно сокращает и временные, и финансовые издержки, в связи с чем было принято решение активнее переходить от эксперимента к постоянному формату.
В 2023 году через «Госуслуги» поступило чуть больше 300 обращений, средний срок рассмотрения жалоб составил девять дней, сообщили в пресс-службе Белого дома. С начала 2024 года число обращений превысило уже 2,2 тыс. единиц, средний срок их рассмотрения остался прежним.
В суде сроки обжалования могут занимать от месяца и более, а через «Госуслуги» на это уйдет не более 15 дней, говорит директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Александр Вдовин. Отметим, что после прохождения процедуры обязательного досудебного обжалования заявитель сохранит возможность оспорить решение регуляторов в суде.
Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева положительно оценивает введение обязательного досудебного обжалования. Этот механизм в том числе поможет снизить значительную нагрузку на судебную систему, отмечает она. Регламент досудебного обжалования, ранее представленный на обсуждение, исключает возможность рассмотрения жалобы тем же лицом, которое вынесло предыдущее решение, что гарантирует непредвзятость при принятии новых решений, говорит она, при этом прозрачность процедуры стимулирует ведомства к строгому соблюдению сроков, установленных регламентами и законом, способствуя совершенствованию разрешительных режимов.
Солидарна с ней и первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. «Досудебное обжалование через “Госуслуги” — это быстро и бесплатно, тогда как судебное обращение требует временных и финансовых затрат», — говорит она (напомним, с 2025 года судебные пошлины значительно вырастут, см. «Ъ» от 24 июля). Вместе с тем Екатерина Авдеева опасается возможных технических сложностей при электронной подаче жалобы. «Если не сработает сервис, произойдет технический сбой, если будет допущена ошибка заявителем, даже незначительная, то заявление могут отклонить просто по формальным признакам», — отмечает она. Необходим регламент на случай технических сбоев, а также оперативная работа для устранения неработающих модулей, если такие проблемы появляются, полагает эксперт.