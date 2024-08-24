Apple испытывает дефицит критикуемых пользователями чехлов

Так, некоторые чехлы FineWoven для iPhone и ремешки для Apple Watch стали недоступны для заказа. Предполагается, что Apple может полностью отказаться от линейки FineWoven в пользу новых материалов, учитывая негативные отзывы о долговечности этих аксессуаров. Поэтому компания сейчас, возможно, распродает остатки.