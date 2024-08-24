Apple испытывает дефицит критикуемых пользователями чехлов

Так, некоторые чехлы FineWoven для iPhone и ремешки для Apple Watch стали недоступны для заказа. Предполагается, что Apple может полностью отказаться от линейки FineWoven в пользу новых материалов, учитывая негативные отзывы о долговечности этих аксессуаров. Поэтому компания сейчас, возможно, распродает остатки.
Не исключено, что компания не отказывается от FineWoven и пополнит запасы позже, возможно, представив новые аксессуары из этого материала вместе с запуском iPhone 16.
По слухам, ежегодная презентация Apple состоится 10 сентября. Ожидается, что компания представит четыре смартфона iPhone 16, часы Apple Watch 10, а также две базовые модели AirPods, одна из которых получит поддержку режима шумоподавления. Новым iPhone 16 приписывают обновленный дизайн блока камер, в котором модули будут расположены вертикально. Pro-версии сохранят привычный дизайн, но получат ультраширокоугольный модуль с разрешением 48 Мп.