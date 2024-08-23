ВЭБ.РФ ожидает снижения курса рубля к концу года до 92−93 рублей за $1

Доллар также может несколько подрасти к рублю и в 2025 году, считает эксперт. Это связано с экспортной ценой на нефть и трудностями с проведением расчетов с отдельными странами, пояснил он. При этом Клепач подчеркнул, что снижение рубля к доллару не будет «кардинальным».