ВЭБ.РФ ожидает снижения курса рубля к концу года до 92−93 рублей за $1

БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Курс российской национальной валюты к концу 2024 года снизится до 92−93 рублей за $1. Такой прогноз в кулуарах форума «Зерно Сибири» дал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Доллар также может несколько подрасти к рублю и в 2025 году, полагает он.
«Думаю, что курс рубля несколько снизится — к концу года 92−93 рубля за $1», — сказал ТАСС Клепач.
Доллар также может несколько подрасти к рублю и в 2025 году, считает эксперт. Это связано с экспортной ценой на нефть и трудностями с проведением расчетов с отдельными странами, пояснил он. При этом Клепач подчеркнул, что снижение рубля к доллару не будет «кардинальным».
Банк России установил на 23 августа 2024 года официальный курс доллара на уровне 91,2881 рубля, что на 40 копеек ниже предыдущего показателя.
В Барнауле в третий раз проходит экспертный форум «Зерно Сибири», в котором участвуют представители российских регионов и Казахстана. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.