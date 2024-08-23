В России возобновлена отмена депозитарных расписок

Об этом сообщил банк-депозитарий The Bank of New York Mellon.
Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.
В частности, разрешается отмена депозитарных расписок компаний «Россети», «Федеральная сетевая компания», «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Газпром нефть» и «Газпром».
Ранее Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал заявление московской компании «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.