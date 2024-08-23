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В России возобновлена отмена депозитарных расписок

В России возобновили отмену депозитарных расписок крупнейших компаний.

Источник: Freepik

Об этом сообщил банк-депозитарий The Bank of New York Mellon.

Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.

В частности, разрешается отмена депозитарных расписок компаний «Россети», «Федеральная сетевая компания», «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Газпром нефть» и «Газпром».

Ранее Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал заявление московской компании «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.