В Германии призвали экономить газ в преддверии зимы

«Правительство Германии все еще находится в состоянии повышенной готовности. По-прежнему важно быть бдительными», — подчеркнул представитель регулятора.
Бои в Курской области, где расположена ГИС «Суджа», могут привести к резкому ухудшению ситуации с поставками газа, отметил Мюллер. Кроме того, Украина уже объявила, что не планирует продлевать контракты на прокачку российского СПГ в Юго-Восточную Европу после истечения соглашений в конце текущего года, добавил он.
На данный момент подземные хранилища газа в Германии заполнены на 93,4%. Общие запасы европейских ПХГ превышают 90%.