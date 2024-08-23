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В Германии призвали экономить газ в преддверии зимы

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал экономить газ перед наступлением отопительного сезона. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine.

Источник: Reuters

«Правительство Германии все еще находится в состоянии повышенной готовности. По-прежнему важно быть бдительными», — подчеркнул представитель регулятора.

Бои в Курской области, где расположена ГИС «Суджа», могут привести к резкому ухудшению ситуации с поставками газа, отметил Мюллер. Кроме того, Украина уже объявила, что не планирует продлевать контракты на прокачку российского СПГ в Юго-Восточную Европу после истечения соглашений в конце текущего года, добавил он.

На данный момент подземные хранилища газа в Германии заполнены на 93,4%. Общие запасы европейских ПХГ превышают 90%.