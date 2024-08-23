В Германии призвали экономить газ в преддверии зимы

Бои в Курской области, где расположена ГИС «Суджа», могут привести к резкому ухудшению ситуации с поставками газа, отметил Мюллер. Кроме того, Украина уже объявила, что не планирует продлевать контракты на прокачку российского СПГ в Юго-Восточную Европу после истечения соглашений в конце текущего года, добавил он.