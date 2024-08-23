В ГД внесут законопроект о сборе с бизнеса РФ за использование зарубежного ПО

Шадаев в мае сообщил об обсуждении этой инициативы. Он признал, что российские компании научились жить в условиях запретов, научились ставить обновления на зарубежный софт и так далее. И министерство будет настаивать на двух механизмах в этой связи: на экономических стимулах («налоговых мотивациях») и спецсборе.