В ГД внесут законопроект о сборе с бизнеса РФ за использование зарубежного ПО

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство планирует уже в сентябре внести в Госдуму законопроект о спецсборе с компаний за пользование иностранным ПО, сообщил журналистам министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», — сказал министр в ответ на вопрос ТАСС.
Шадаев в мае сообщил об обсуждении этой инициативы. Он признал, что российские компании научились жить в условиях запретов, научились ставить обновления на зарубежный софт и так далее. И министерство будет настаивать на двух механизмах в этой связи: на экономических стимулах («налоговых мотивациях») и спецсборе.