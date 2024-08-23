Средство передвижения банкрота. ВС защитил автомобиль от кредиторов

В декабре 2022 года Арбитражный суд Республики Башкортостан признал гражданку банкротом за долги перед Сбербанком в 412,8 тыс. руб. Из имущества у должницы оказался только автомобиль Lifan 2011 года выпуска стоимостью 250 тыс. руб., который включили в конкурсную массу. Гражданка попросила оставить ей машину, так как она, являясь инвалидом II группы (ДЦП), испытывает затруднения при передвижении на большие расстояния, а медицинское учреждение, где она регулярно проходит реабилитацию, находится в 52 км от ее дома. Заказ такси, указывала должница, «повлечет чрезмерные расходы», а покупка новой машины окажется невозможной из-за «отсутствия трудоустройства, размера получаемых социальных выплат и необходимости содержания двоих несовершеннолетних детей».
Однако арбитражный суд отклонил ходатайство должницы.
По мнению суда, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и позиция Конституционного суда (КС) от 22 марта 2011 года позволяют оставить должнику-инвалиду не любые, а лишь специальные транспортные средства. А учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) указывали, что женщина «не нуждается в технических средствах реабилитации», говорится в решении.
Помимо прочего, первая инстанция отметила, что ст. 213.25 закона о банкротстве позволяет оставить должнику имущество общей стоимостью до 10 тыс. руб. Сделать исключение для более дорогих активов суд может лишь в целях обеспечения «нормального существования» должника и его иждивенцев при соблюдении «баланса интересов должника и кредиторов». Между тем для Сбербанка «автомобиль является единственным активом», позволяющим хотя бы частично погасить долги, подчеркнул суд, оставив машину в конкурсной массе.
Решение устояло в апелляционной инстанции, которая добавила, что женщина приобрела автомобиль в 2021 году, тогда как инвалидность установлена значительно раньше. Это, по мнению суда, свидетельствует о возможности использования иного вида транспорта. Аргумент должницы о включении сведений о машине в Федеральный реестр инвалидов апелляцию не убедил. Кассация оставила судебные акты в силе.
Существование на уровне.
Должница не согласилась с выводами арбитражных судов, добившись передачи дела в экономколлегию ВС. В итоге все решения были отменены. Мотивы ВС стали известны из определения, опубликованного 21 августа. В частности, там приводится позиция КС от 12 июля 2007 года, согласно которой обеспечение баланса интересов кредитора и должника требует сохранения «необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить» гражданина вместе с его иждивенцами «за пределами социальной жизни».
Государственная политика, разъяснил ВС, направлена на «обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей» и одной из мер «социальной защиты инвалидов является его реабилитация». Коллегия обратила внимание на индивидуальные программы реабилитации должницы, разработанные учреждениями МСЭ. В медицинских документах, представленных после рассмотрения спора в первой инстанции, отмечалось, что у женщины «нарушены функции нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата», поэтому она нуждается (бессрочно) в медикаментозной терапии и в специальных приспособлениях, включая «транспортное средство».
Учитывая эти обстоятельства, удаленность больницы, чрезмерно высокие расходы на такси и невозможность покупки новой машины, ВС сделал вывод, что должнице «автомобиль необходим в целях поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи».
Отдельно экономколлегия указала на то, что финансовый управляющий поддерживал ходатайство об исключении автомобиля из конкурсной массы, а единственный кредитор не заявил возражений. В результате ВС сохранил машину за должницей, поставив в деле точку.
Социальное правосудие.
Банкротные специалисты отмечают, что автомобиль нередко является единственным ликвидным имуществом гражданина, на которое можно обратить взыскание, так как единственное неипотечное жилье защищено исполнительским иммунитетом. В связи с этим, отмечает юрист практики банкротства и разрешения споров BGP Litigation Игорь Куницын, кредиторы обычно выступают против оставления машины за должником. Вместе с тем, уточняет управляющий партнер «ЮрТехКонсалта» Алексей Николаев, решение об исключении имущества из конкурсной массы принимает именно суд, который учитывает мнения управляющего и кредитора, но не связан ими.
По наблюдениям советника юрфирмы Orchards Вадима Бородкина, в последние годы экономколлегия «уделяет особое внимание защите интересов должников-граждан». Теперь ВС разъяснил, в каких случаях должник заслуживает права сохранить спорное имущество за собой. Так, ВС признал, что «лишение должника возможности участвовать в социальной жизни может привести к его социальной изоляции, а это недопустимо с точки зрения защиты прав человека», поясняет руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. «Для социальной защиты должника-инвалида нужно обеспечить ему равные с другими гражданами возможности в реализации прав и свобод, включая проведение реабилитационных мероприятий», — выделяет ключевой вывод ВС Игорь Куницын. Для этого гражданину необходим автомобиль, причем, по мнению ВС, неважно, имеет ли машина специальное оборудование для передвижения инвалидов.
Вадим Бородкин отмечает, что медицинские документы о необходимости транспортного средства для инвалида были представлены только в апелляции, но удивлен тем, что суды их проигнорировали. Поскольку нижестоящие суды не оценили ключевое доказательство, экономколлегия ВС формально должна была направить спор на новое рассмотрение, но «отошла от формализма и разрешила спор по существу», подчеркивает господин Бородкин.
Выводы ВС, считает Алексей Николаев, «развивают социальную направленность потребительского банкротства» и «смягчают практику нижестоящих судов». По словам господина Кононова, решение «соответствует принципам социальной справедливости и направлено на защиту прав граждан-должников, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации».