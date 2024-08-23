Средство передвижения банкрота. ВС защитил автомобиль от кредиторов

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения «необходимого уровня существования». Нередко машина выступает единственным активом должника, на который можно обратить взыскание, и арбитражные суды часто отказываются исключить транспортное средство из конкурсной массы, поскольку другой возможности погасить хотя бы часть долгов нет. ВС же счел возможным сохранить автомобиль за должником, имеющим в нем острую необходимость. В частности, речь идет о случаях, когда гражданин-банкрот имеет инвалидность и нуждается в периодическом посещении больницы, находящейся далеко от его места жительства. Юристы отмечают, что ВС развивает «социально ориентированный подход» в делах о банкротстве физлиц и смягчает практику нижестоящих судов.