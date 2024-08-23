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Средство передвижения банкрота. ВС защитил автомобиль от кредиторов

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оставлении автомобиля обанкротившемуся гражданину для обеспечения «необходимого уровня существования». Нередко машина выступает единственным активом должника, на который можно обратить взыскание, и арбитражные суды часто отказываются исключить транспортное средство из конкурсной массы, поскольку другой возможности погасить хотя бы часть долгов нет. ВС же счел возможным сохранить автомобиль за должником, имеющим в нем острую необходимость. В частности, речь идет о случаях, когда гражданин-банкрот имеет инвалидность и нуждается в периодическом посещении больницы, находящейся далеко от его места жительства. Юристы отмечают, что ВС развивает «социально ориентированный подход» в делах о банкротстве физлиц и смягчает практику нижестоящих судов.

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2022 года Арбитражный суд Республики Башкортостан признал гражданку банкротом за долги перед Сбербанком в 412,8 тыс. руб. Из имущества у должницы оказался только автомобиль Lifan 2011 года выпуска стоимостью 250 тыс. руб., который включили в конкурсную массу. Гражданка попросила оставить ей машину, так как она, являясь инвалидом II группы (ДЦП), испытывает затруднения при передвижении на большие расстояния, а медицинское учреждение, где она регулярно проходит реабилитацию, находится в 52 км от ее дома. Заказ такси, указывала должница, «повлечет чрезмерные расходы», а покупка новой машины окажется невозможной из-за «отсутствия трудоустройства, размера получаемых социальных выплат и необходимости содержания двоих несовершеннолетних детей».

Однако арбитражный суд отклонил ходатайство должницы.

По мнению суда, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и позиция Конституционного суда (КС) от 22 марта 2011 года позволяют оставить должнику-инвалиду не любые, а лишь специальные транспортные средства. А учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) указывали, что женщина «не нуждается в технических средствах реабилитации», говорится в решении.

Помимо прочего, первая инстанция отметила, что ст. 213.25 закона о банкротстве позволяет оставить должнику имущество общей стоимостью до 10 тыс. руб. Сделать исключение для более дорогих активов суд может лишь в целях обеспечения «нормального существования» должника и его иждивенцев при соблюдении «баланса интересов должника и кредиторов». Между тем для Сбербанка «автомобиль является единственным активом», позволяющим хотя бы частично погасить долги, подчеркнул суд, оставив машину в конкурсной массе.

Решение устояло в апелляционной инстанции, которая добавила, что женщина приобрела автомобиль в 2021 году, тогда как инвалидность установлена значительно раньше. Это, по мнению суда, свидетельствует о возможности использования иного вида транспорта. Аргумент должницы о включении сведений о машине в Федеральный реестр инвалидов апелляцию не убедил. Кассация оставила судебные акты в силе.

Существование на уровне.

Должница не согласилась с выводами арбитражных судов, добившись передачи дела в экономколлегию ВС. В итоге все решения были отменены. Мотивы ВС стали известны из определения, опубликованного 21 августа. В частности, там приводится позиция КС от 12 июля 2007 года, согласно которой обеспечение баланса интересов кредитора и должника требует сохранения «необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить» гражданина вместе с его иждивенцами «за пределами социальной жизни».

Государственная политика, разъяснил ВС, направлена на «обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей» и одной из мер «социальной защиты инвалидов является его реабилитация». Коллегия обратила внимание на индивидуальные программы реабилитации должницы, разработанные учреждениями МСЭ. В медицинских документах, представленных после рассмотрения спора в первой инстанции, отмечалось, что у женщины «нарушены функции нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата», поэтому она нуждается (бессрочно) в медикаментозной терапии и в специальных приспособлениях, включая «транспортное средство».

Учитывая эти обстоятельства, удаленность больницы, чрезмерно высокие расходы на такси и невозможность покупки новой машины, ВС сделал вывод, что должнице «автомобиль необходим в целях поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи».

Отдельно экономколлегия указала на то, что финансовый управляющий поддерживал ходатайство об исключении автомобиля из конкурсной массы, а единственный кредитор не заявил возражений. В результате ВС сохранил машину за должницей, поставив в деле точку.

Социальное правосудие.

Банкротные специалисты отмечают, что автомобиль нередко является единственным ликвидным имуществом гражданина, на которое можно обратить взыскание, так как единственное неипотечное жилье защищено исполнительским иммунитетом. В связи с этим, отмечает юрист практики банкротства и разрешения споров BGP Litigation Игорь Куницын, кредиторы обычно выступают против оставления машины за должником. Вместе с тем, уточняет управляющий партнер «ЮрТехКонсалта» Алексей Николаев, решение об исключении имущества из конкурсной массы принимает именно суд, который учитывает мнения управляющего и кредитора, но не связан ими.

По наблюдениям советника юрфирмы Orchards Вадима Бородкина, в последние годы экономколлегия «уделяет особое внимание защите интересов должников-граждан». Теперь ВС разъяснил, в каких случаях должник заслуживает права сохранить спорное имущество за собой. Так, ВС признал, что «лишение должника возможности участвовать в социальной жизни может привести к его социальной изоляции, а это недопустимо с точки зрения защиты прав человека», поясняет руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. «Для социальной защиты должника-инвалида нужно обеспечить ему равные с другими гражданами возможности в реализации прав и свобод, включая проведение реабилитационных мероприятий», — выделяет ключевой вывод ВС Игорь Куницын. Для этого гражданину необходим автомобиль, причем, по мнению ВС, неважно, имеет ли машина специальное оборудование для передвижения инвалидов.

Вадим Бородкин отмечает, что медицинские документы о необходимости транспортного средства для инвалида были представлены только в апелляции, но удивлен тем, что суды их проигнорировали. Поскольку нижестоящие суды не оценили ключевое доказательство, экономколлегия ВС формально должна была направить спор на новое рассмотрение, но «отошла от формализма и разрешила спор по существу», подчеркивает господин Бородкин.

Выводы ВС, считает Алексей Николаев, «развивают социальную направленность потребительского банкротства» и «смягчают практику нижестоящих судов». По словам господина Кононова, решение «соответствует принципам социальной справедливости и направлено на защиту прав граждан-должников, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации».