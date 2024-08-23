Совет ЕС отказался снять санкции с Михаила Фридмана

Фридман, в связи с этим, инициировал арбитражное разбирательство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), подав запрос на арбитраж с Люксембургом. Ирина Бондаренко, консультант юридической фирмы О2 Consulting, заметила, что в ЕС постоянно расширяются и ужесточаются основания для включения в санкционный список, поэтому судебные разбирательства по снятию ограничений могут стать неактуальными до вынесения решения.