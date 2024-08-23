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Совет ЕС отказался снять санкции с Михаила Фридмана

Суд Европейского союза вынес решение по делу Михаила Фридмана, лишив предпринимателя надежды на снятие санкций.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Совет Европейского союза отклонил апелляцию Михаила Фридмана, основателя «Альфа-групп», относительно снятия санкций, несмотря на недавнее решение Генерального суда ЕС о частичной их отмене. Это решение было передано бизнесмену в непродолжительных письмах, полученных в июле, в которых представители госоргана не предоставили никаких объяснений, пишет газета «Ведомости».

Фридман, в связи с этим, инициировал арбитражное разбирательство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), подав запрос на арбитраж с Люксембургом. Ирина Бондаренко, консультант юридической фирмы О2 Consulting, заметила, что в ЕС постоянно расширяются и ужесточаются основания для включения в санкционный список, поэтому судебные разбирательства по снятию ограничений могут стать неактуальными до вынесения решения.

В случае с Фридманом, оспорившим санкции до появления нового критерия «ведущий бизнесмен», введенного в июне 2023 года, это утверждение подтвердилось.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».