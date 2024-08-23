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СМИ: Стамбул превратился в «город для супербогатых»

По данным газеты T? rkiye, стоимость аренды жилья на месяц достигает $30 тыс. и более.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Стамбул, который за год покинули почти 600 тыс. человек, в том числе из-за высоких цен на аренду жилья, стал одним из самых дорогих городов в мире. В объявлениях на сайтах недвижимости стоимость аренды жилья на месяц составляет $30 тыс. и более, пишет газета T? rkiye.

«В Стамбуле, наряду с русскими бизнесменами или арабскими шейхами, хотят жить многие супербогатые из Анатолии (азиатская часть Турции — прим. ТАСС). Они не хотят размещаться в отелях и могут позволить себе арендовать дома за более чем 2 млн лир ($59 тыс.), причем не только для себя, но и своих гостей», — сообщил изданию представитель компании по продаже элитной недвижимости Эркан Зинг.

По ценам за аренду жилья Стамбул обходит Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг, Сингапур, Женеву, Цюрих, отмечает T? rkiye.

Прежний глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан ранее пожаловалась на крайне высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, которые, как она отмечала, выше аренды жилья на Манхэттене.