СМИ: Стамбул превратился в «город для супербогатых»

«В Стамбуле, наряду с русскими бизнесменами или арабскими шейхами, хотят жить многие супербогатые из Анатолии (азиатская часть Турции — прим. ТАСС). Они не хотят размещаться в отелях и могут позволить себе арендовать дома за более чем 2 млн лир ($59 тыс.), причем не только для себя, но и своих гостей», — сообщил изданию представитель компании по продаже элитной недвижимости Эркан Зинг.