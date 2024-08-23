Российский рынок пополняется дивидендными историями, но сохраняет медвежий тренд

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,5% и 1,1% соответственно, вновь обновив минимумы года. Рублевый индикатор держит курс на район 2710 пунктов, при пробое которого следующей поддержкой станет отметка 2650 пунктов. Долларовый РТС стремится к поддержке 935 пунктов, подчеркивая риски достижения 900 пунктов в условиях слабого рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 2%, достигнув 12,84 ₽ и находясь в стадии коррекции от достигнутого в среду самого низкого значения с июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,28 ₽ и 101,62 ₽ соответственно (против 91,68 ₽ и 101,95 ₽ днем ранее), не показав значительных изменений по сравнению с уровнями среды.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от локальных минимумов благодаря улучшению настроений на фондовых площадках и, в частности, попыткам роста цен на нефть, а также ряду позитивных корпоративных сигналов. Причин для смены среднесрочного медвежьего тренда в РФ, однако, пока нет. Совет директоров банка «Санкт-Петербург» объявил долгожданные дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 27,26 ₽ на обыкновенную акцию с доходностью 7,5% — самой высокой на рынке в текущий момент. На этом фоне нельзя исключать движения акций кредитора в район психологически важной отметки 400 ₽ в ближайшие недели. Застройщик Эталон, в то же время, представил сильные операционные результаты за июль, которые свидетельствовали о максимальной для этого месяца стоимости заключенных контрактов и объеме денежных поступлений. За рубежом неделя завершится выступлением главы ФРС, от которой инвесторы уже почти наверняка ждут снижения процентных ставок в сентябре и могут резко реагировать на любые противоположные сигналы.
События дня:
- разрешения на строительство США в июле (15.30 мск)
- продажи домов на первичном рынке США в июле (17.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск и 22.00 мск)
- конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
- финансовые результаты Норникеля за 2-й кв 2024 г по МСФО
- совет директоров Евротранса рассмотрит дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».