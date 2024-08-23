Российский рынок пополняется дивидендными историями, но сохраняет медвежий тренд

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от локальных минимумов благодаря улучшению настроений на фондовых площадках и, в частности, попыткам роста цен на нефть, а также ряду позитивных корпоративных сигналов. Причин для смены среднесрочного медвежьего тренда в РФ, однако, пока нет. Совет директоров банка «Санкт-Петербург» объявил долгожданные дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 27,26 ₽ на обыкновенную акцию с доходностью 7,5% — самой высокой на рынке в текущий момент. На этом фоне нельзя исключать движения акций кредитора в район психологически важной отметки 400 ₽ в ближайшие недели. Застройщик Эталон, в то же время, представил сильные операционные результаты за июль, которые свидетельствовали о максимальной для этого месяца стоимости заключенных контрактов и объеме денежных поступлений. За рубежом неделя завершится выступлением главы ФРС, от которой инвесторы уже почти наверняка ждут снижения процентных ставок в сентябре и могут резко реагировать на любые противоположные сигналы.