Российский рынок акций снижается в начале торгов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,28%, до 2 718,11 пункта, индекс РТС падал на 28%, до 937,98 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне предыдущего закрытия и составил 11,84 рубля.