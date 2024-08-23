Российский рынок акций снижается в начале торгов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня к рублю также снижается, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:34 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 704,99 пункта (-0,76%), индекс РТС находился на уровне 933,84 пункта (-0,72%). В это же время курс юаня снижался до 11,79 рубля (-5 копеек).
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,28%, до 2 718,11 пункта, индекс РТС падал на 28%, до 937,98 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне предыдущего закрытия и составил 11,84 рубля.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.