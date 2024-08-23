Россияне поверили в загородную недвижимость

По данным «Дом.РФ», отмена льготной ипотеки и изменения условий семейной ипотеки сильнее ударили по рынку частных домов, чем по рынку новостроек. В июле 2024 года темпы снижения выдачи ипотечных кредитов на строительство частных домов значительно превысили темпы сокращения кредитов на новостройки. Количество выданных кредитов на первичном рынке сократилось в три раза (с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле), тогда как число кредитов на строительство частных домов уменьшилось в 6,25 раза (с 25 тыс. до 4 тыс.).