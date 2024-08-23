Россияне поверили в загородную недвижимость

С января было возведено 314 тыс. индивидуальных домов. Министр отметил, что с января по июль 2024 года доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составила около 18% от общего объема ипотеки.
Президент Владимир Путин в июле подписал закон, позволяющий использовать счета эскроу при строительстве частных домов по договорам подряда. Этот документ внедряет в частное домостроение те же механизмы расчетов, что и в строительстве многоквартирных домов. Средства заказчика будут храниться на специальном счете эскроу до момента завершения строительства и оформления права собственности.
По данным «Дом.РФ», отмена льготной ипотеки и изменения условий семейной ипотеки сильнее ударили по рынку частных домов, чем по рынку новостроек. В июле 2024 года темпы снижения выдачи ипотечных кредитов на строительство частных домов значительно превысили темпы сокращения кредитов на новостройки. Количество выданных кредитов на первичном рынке сократилось в три раза (с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле), тогда как число кредитов на строительство частных домов уменьшилось в 6,25 раза (с 25 тыс. до 4 тыс.).
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