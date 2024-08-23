Россияне ответили, как они выбирали профессию

«Однажды мой одноклассник сломал ногу и лежал в больнице. Когда мы друзья из класса приехали его навестить, я увидела группу студентов-практикантов, они были все в белых халатах и такие деловые. Это решило мой выбор в профессии. 41 год проработала медсестрой и ни разу об этом не пожалела», — поделилась участница опроса.