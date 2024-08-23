Роскачество выявило новую схему обмана родителей школьников

Как отметили в организации, совсем недавно в Госдуму был внесен законопроект о денежной выплате к началу учебного года, в связи с чем активизировались мошенники. При этом на федеральном уровне выплаты на подготовку детей к учебному году в 2024 году не запланированы, а соответствующий законопроект еще только прошел стадию регистрации.