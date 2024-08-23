Роскачество выявило новую схему обмана родителей школьников

Как отметили в организации, совсем недавно в Госдуму был внесен законопроект о денежной выплате к началу учебного года, в связи с чем активизировались мошенники. При этом на федеральном уровне выплаты на подготовку детей к учебному году в 2024 году не запланированы, а соответствующий законопроект еще только прошел стадию регистрации.
Мошенники в родительских группах в Telegram и «ВКонтакте» предлагают потенциальным жертвам перейти по фишинговым ссылкам для получения «выплат к школе», при переходе родителям предлагают заполнить данные банковской карты и номер телефона. Так мошенники получают доступ к онлайн-банку и переводят себе все деньги со счета граждан.
Также преступники просят оплатить небольшую комиссию, чтобы жертва смогла получить выплату. В качестве предлога может использоваться оплата юридических услуг, налога или комиссии за перевод.
«Мошенники успешно используют инфоповоды и, применяя методы социальной инженерии, обманывают своих жертв. Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам в электронной почте, социальных сетях или мессенджерах. Критически оценивайте сообщения с чрезвычайно выгодными предложениями или, наоборот, тревожные послания, особенно если вас торопят или запугивают», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Согласно законопроекту, раз в год будет выплачиваться пособие для школьников, и оно не будет зависеть от доходов семьи и количества детей. Выплату предлагают осуществлять в размере детского прожиточного минимума. Такого рода законопроект предлагается уже не первый раз, все предыдущие инициативы были отклонены, отметили в Роскачестве.