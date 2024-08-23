Процедура конвертации расписок «Норникеля» проходит по инициативе BNY Mellon

«Процедура конвертации осуществляется по инициативе BNY Mellon и на основании условий, установленных BNY Mellon. ПАО “ГМК “Норильский никель” не обладает какой-либо дополнительной информацией о процедуре конвертации, не гарантирует возможность осуществления конвертации и не принимает на себя каких-либо обязательств в связи с указанной выше процедурой организации (в том числе по какому-либо дальнейшему информированию о данной процедуре)”, — говорится в сообщении.