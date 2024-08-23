Процедура конвертации расписок «Норникеля» проходит по инициативе BNY Mellon

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. «Норникель» не обладает какой-либо дополнительной информацией по процедуре конвертации расписок, она осуществляется по инициативе BNY Mellon и на основании условий, установленных банком. Об этом говорится в сообщении «Норникеля».
«Процедура конвертации осуществляется по инициативе BNY Mellon и на основании условий, установленных BNY Mellon. ПАО “ГМК “Норильский никель” не обладает какой-либо дополнительной информацией о процедуре конвертации, не гарантирует возможность осуществления конвертации и не принимает на себя каких-либо обязательств в связи с указанной выше процедурой организации (в том числе по какому-либо дальнейшему информированию о данной процедуре)”, — говорится в сообщении.
Компания также обращает внимание, что 21 августа 2024 года The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), выступающий банком-депозитарием по программе депозитарных расписок (АДР) в отношении акций компании, опубликовал сообщение об открытии своих книг для конвертации по 19 программам депозитарных расписок различных российских эмитентов, включая по программе АДР «Норникеля». Ожидается, что конвертация АДР «Норникеля» будет открыта до 20 сентября 2024 года и будет доступна при соблюдении некоторых условий.
В «Норникеле» также отметили, что владельцы АДР должны самостоятельно принять решение о том, как действовать в связи с опубликованным сообщением, и при необходимости обратиться к своим инвестиционным, юридическим и другим консультантам.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.