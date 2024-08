Процедура конвертации расписок «Норникеля» проходит по инициативе BNY Mellon

Компания также обращает внимание, что 21 августа 2024 года The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), выступающий банком-депозитарием по программе депозитарных расписок (АДР) в отношении акций компании, опубликовал сообщение об открытии своих книг для конвертации по 19 программам депозитарных расписок различных российских эмитентов, включая по программе АДР «Норникеля». Ожидается, что конвертация АДР «Норникеля» будет открыта до 20 сентября 2024 года и будет доступна при соблюдении некоторых условий.